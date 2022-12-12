شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة المنقولات على "بياض" باطلة بأمر القضاء.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، فى تقريرا له تحت عنوان "القايمة على بياض.. باطلة بأمر القضاء"، استعرض خلاله حكما قضائيا نهائيا صادر من محكمة استئناف القاهرة – دائرة طعون نقض الجنح - تصدت فيه لأول مرة لأزمة "القائمة الزوجية على بياض"، ورسخت فيه لمبدأ يتعلق بقضايا تبديد المنقولات الزوجية التي تكتظ بها المحاكم، حيث قضت ببراءة الزوج من تهمة تبديد المنقولات الزوجية استنادا إلى أن بيانات صلب القائمة تعرضت للتعديل والإضافة في ظرف كتابي لاحق للتوقيع عليها، كما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، ,إليكم التفاصيل كاملة:

"القايمة على بياض.. باطلة".. "النقض" تقضى ببراءة زوج من تهمة تبديد المنقولات الزوجية.. المحكمة تستند لـ"الطب الشرعى".. والتقرير: بيانات القائمة تعرضت للتعديل والإضافة فى ظرف كتابى لاحق للتوقيع عليها

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