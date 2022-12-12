شكرا لقرائتكم خبر عن كريستال بالاس يرفض الإستسلام فى رحيل زاها بنهاية الموسم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الصحفي الشهير فابريزو رومانيو، أن مسئولى فريق كريستال بالاس الإنجليزي يقاتلون من أجل بقاء النجم الإفواري ويلفريد زاها مع الفريق، خاصة أنه أحد أهم العناصر الأساسية فى الفريق، والذي ينتهي تعاقده مع الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي.

وأفادت بعض التقارير الصحفية أن نادي برشلونة يحاول إستغلال موقف اللاعب الحالي فى صالحه، فى الوقت الذي لم يحسم اللاعب موقفه من البقاء داخل صفوف فريقه الإنجليزي، لا سيما أن الصفقة ستكون إنتقال حر حال إتمام الإتفاق الشخصي مع اللاعب، الشئ الذي يناسب الوضع المالي بالفريق.



أسباب تدفع برشلونة لضم زاها!

ويري نادي برشلونة أن التعاقد مع زاها سيضيف للفريق كثيرًا فى الفترة المقبلة، فى ظل إمتلاك اللاعب السرعة والقوة الكبيران، والتى يفتقدها الفريق بشدة فى الآونة الأخيرة، بجانب تذبذب مستوي كلًا من رافينيا وفيران توريس فى الموسم الحالي.



موقف زاها من البقاء مع كريستال بالاس!

ومن جانبه يري اللاعب أن بفائه داخل صفوف كريستال بالاس لن يضيف الكثير لمسيرته فى الفترة المقبلة، مفضلًا الإنتقال إلى مستوي أفضل فى الفترة القادمة، خاصة أن إمكانيات اللاعب تسمح له بالتواجد فى أفضل أندية العالم، على عكس بقائه فى أحد أندية الوسط بالدوري الإنجليزي.