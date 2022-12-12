انت الان تتابع خبر الإطاحة بتسعة تجار مخدرات في ثلاث محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع نفذت حملات متواصلة لمكافحة الجريمة المنظمة وتجار المخدرات في عدة محافظات اسفرت عن القاء القبض على (٩) متهمين يتاجرون بالمواد المخدرة ومطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (٢٨) مخدرات في محافظات بغداد وبابل والديوانية".وأضافت أن "المتهمين ضُبط بحوزتهم مواد مخدرة مختلفة وادوات تستخدم في التعاطي"، مشيرة الى أن "عملية القبض جاءت بالتنسيق مع فوج طوارئ بغداد الثالث وشعبة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية".

وأشارت الخلية الى ان "القوة قامت بمصادرة المواد واحالة المتهمين الى الجهات المختصة".