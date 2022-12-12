انت الان تتابع خبر قصر بكنغهام ينشر صورة بطاقة عيد الميلاد الأول لملك بريطانيا (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتمثل دورة ألعاب برايمار احتفالاً بالألعاب والرياضة والرقص الأسكتلندي التقليدي في قرية برايمار التي تبعد 60 ميلاً غربي أبردين والتي تجاور مقر الملك الصيفي في بالمورال.

وتم التقاط هذه الصورة في الثالث من أيلول قبل وقت قصير من اعتلائه العرش. وتوفيت الملكة إليزابيث، التي غابت عن الحدث لأول مرة خلال فترة حكمها التي استمرت 70 عاماً هذا العام، بعد أقل من أسبوع.



وولد تشارلز في قصر بكنغهام في تاريخ 14 كانون الأول من عام 1948، الابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية والتي كانت دوقة إدنبرة آنذاك وزوجها الأمير فيليب، دوق إدنبرة وأول حفيد للملك جورج السادس والملكة إليزابيث.