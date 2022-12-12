انت الان تتابع خبر "سيقضي على التزوير".. العدل تدعو الشركة المنفذة لمشروع "الاتمتة" الالتزام بالتوقيتات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وزير العدل خالد شواني اطلع بشكل ميداني على الموقع التجريبي لمشروع الاتمتة الالكترونية لمراجعي دوائر الكتاب العدول".

وأضافت، أن "الوزير رافقه في الجولة وكيل الوزارة الاقدم زياد خليفة التميمي ومدير عام الشركة العامة للأنظمة الإلكترونية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن وعدد من المدراء العامين، وتابع ميدانياً آلية انجاز معاملة الوكالة الكترونيا والوقت الذي تستغرقه".



وبحسب البيان، أكد الوزير ان "المشروع مهم جدا، والحكومة تعوّل على نجاحه، وتقدم وزارة العدل كافة التسهيلات لإنجازه؛ لأنه يساهم في القضاء على البيروقراطية والمحسوبية وعمليات التزوير في الوكالات وحماية املاك المواطنين من التلاعب والتزوير، والتحول نحو الحوكمة الالكترونية".

ودعا الشواني، الشركة المنفذة للمشروع الى "الالتزام بالتوقيتات المتفق عليها وفق العقد المبرم بين الطرفين"، لافتا الى ان "الوزارة ستتخذ إجراءاتها في حال عدم إتمام المشروع او التلكؤ فيه ضمن السقوف الزمنية المتفق عليها، باعتبار ان المشروع استراتيجي وحيوي وينبغي إنجازه بالسرعة القصوى".



وكان وزير العدل قد عقد اجتماعا، مع الشركة المنفذة لمشروع الاتمتة الالكترونية بحضور ممثلي الشركة وعدد من المدراء العامين، للاطلاع على ما تم إنجازه وتجاوز اية عقبة قد تواجه اكماله.