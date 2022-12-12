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ألعاب نارية تخرج عن السيطرة وتتسبب بإصابة 9 أشخاص (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - وتجمع المئات على شاطئ ألامبي هايتس في سيدني لمشاهدة عرض ألعاب نارية يترافق مع أغنيات خاصة بعيد الميلاد.

وبينما كانت الحشود تستمتع بمشاهدة العرض، خرجت الألعاب النارية عن السيطرة، وبدأت تتساقط نحو الأسفل تجاه الجالسين على الشاطئ.



واستدعيت على الفور فرق الإسعاف والطوارئ للتعامل مع الحادثة التي أسفرت عن إصابات وحروق لعدة أشخاص.

وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث لمعرفة الأسباب التي أدت إلى خروج الألعاب النارية عن السيطرة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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