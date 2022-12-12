انت الان تتابع خبر الخزانة الامريكية تتوقع تراجع معدلات التضخم في 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضافت في مقابلة خاصة، "أعتقد بحلول نهاية العام المقبل سترون تضخما أقل بكثير إذا لم تكن هناك مفاجأة غير متوقعة".

وبسؤالها عن احتمال حدوث ركود، قالت يلين "هناك خطر حدوث ركود. ولكن بالتأكيد، في رأيي، ليس شيئا ضروريا لخفض التضخم".



وكان معدل التضخم السنوي في أميركا تباطأ خلال أكتوبر الماضي إلى 7.7 بالمئة، متفوقا على التوقعات التي كانت تقدر نزوله إلى 8 بالمئة، وذلك مقارنة مع 8.2 بالمئة في سبتمبر.

وتتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى بيانات التضخم الأميركية التي ستعلن يوم الثلاثاء قبل يوم من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث من المتوقع أن يستمر تضخم الأسعار في التباطؤ، رغم ارتفاعها الشديد.

ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة خلال اجتماعه هذا الأسبوع من أجل كبح التضخم.

