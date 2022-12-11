خيرسون تعاني من الفخاخ الروسية

امتلأت شوارع مدينة خيرسون الأوكرانية بتحذيرات من الفخاخ الروسية، وتظهر لافتة مكتوب عليها «القنبلة يدوية مثبتة في علبة المنظفات لغسالة منزل» وضعت في الشارع لتحذر المارة من حقل ألغام مميت.

ويزعم مركز شرطة أنه يضم حجرة تعذيب لكنه لا يزال مفخخًا لدرجة أن أطقم إزالة الألغام لا يمكنها حتى البدء في البحث عن أدلة.

ويأتي ذلك مع إكمال شهر كامل منذ انسحاب القوات الروسية من خيرسون والمناطق المجاورة لها بعد ثمانية أشهر من الاحتلال.وفي منطقة بيريسلافسكي في خيرسون ، تم إغلاق طريق رئيسي مع لافتة كتب عليها "الألغام أمامنا" وتغيير مسار المارة إلى طريق أصغر. و كان هذا الطريق الجانبي هو الذي تم تلغيمه ، وأودى بحياة بعض مزيلي الألغام العسكريين.و بعد بضعة أسابيع ، قُتل أربعة من ضباط الشرطة هناك ، بمن فيهم قائد الشرطة من مدينة تشيرنيهيف الشمالية ، الذي نزل لمساعدة خيرسون على استعادة مكانتها.