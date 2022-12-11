روسيا تمنع التدخل العسكري في سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت مصادر مطلعة على الاجتماعات التشاورية التركية - الروسية التي ختمت في إسطنبول، عرضا تقدم به الوفد الروسي برئاسة نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، إلى الوفد التركي الذي ترأسه نائب وزير الخارجية سادات أونال، لحل الأزمة في الشمال.

وأكدت مصادر «العربية نت» أن الاجتماعات بين الطرفين بدأت بهدف تفادي عملية عسكرية تلوح بها أنقرة في شمال سوريا منذ مدة، حيث جدد الأتراك استعدادهم للعمل مع النظام السوري، في مجال مكافحة الإرهاب والقضايا الأمنية.

وأشارت إلى أن الوفد الروسي عرض على نظيره التركي انسحاب مقاتلي «قوات سوريا الديمقراطية» بأسلحتهم من منبج وعين العرب، مع الإبقاء فقط على القوات الأمنية «الأسايش»، على أن يتم دمجها في قوات الأمن التابعة للنظام السوري، ورأت أن عرض هذا الحل جاء تفاديا للعملية العسكرية البرية التي أعلنت تركيا أنها ستنفذها ضد مواقع «قسد» في الشمال السوري.