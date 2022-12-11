شكرا لقرائتكم خبر العليمي: الحوثيون يهددون الأوضاع المعيشية لليمنيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أمس في واشنطن احتواء تداعيات هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية في البلاد.

وأشاد العليمي خلال لقاء السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فايجن بالرياض بـ»جهود الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ قرار حظر الأسلحة المرسلة إلى الميليشيات الإرهابية الحوثية التي قادت إلى اعتراض المزيد من سفن التهريب الإيرانية في المنطقة».

وذكر البيان أن اللقاء تطرق إلى «التداعيات والتهديدات الإرهابية الحوثية على الأوضاع المعيشية، والأمن والسلم الدوليين، والإجراءات المنسقة مع المجتمع الإقليمي والدولي لاحتواء تلك التداعيات».

وتوقف تصدير النفط في اليمن، عقب الهجمات التي شنها الحوثيون على المنشآت النفطية في محافظتي حضرموت وشبوة، شرق البلاد، وقد يؤدي استمرار توقفه إلى تداعيات خطيرة على حياة ملايين الأسر اليمنية، من بينها انقطاع المرتبات عنهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وفيما تتزايد دعوات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى احترام حقوق الإنسان في اليمن ووقف الانتهاكات الحوثية بحق اليمنيين، دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، إلى تحقيق العدالة لجميع اليمنيين.

وقال غروندبرغ في تغريدة على تويتر «بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أود في هذه المناسبة أن أشيد بشجاعة المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن»، وأضاف «نجدد دعوتنا إلى عدم ادخار أي جهد في السعي لتحقيق الكرامة والحرية والعدالة لجميع اليمنيين».

إلى ذلك كشف تقرير حقوقي صادر عن منظمة «رايتس رادار» رصد 2268 انتهاكا لحقوق الإنسان في اليمن خلال عام، منها أكثر من ألف حالة قتل وإصابة، غالبيتها ارتكبتها ميليشيات الحوثي.

وذكر التقرير أن الانتهاكات المسجلة توزعت بين 558 حالة قتل، و532 حالة إصابة، و555 حالة اختطاف، و43 حالة تعذيب.

وأوضحت أن ميليشيات الحوثي تتصدر قائمة الجهات الأكثر انتهاكا بارتكابها نحو ألفي حالة انتهاك، ودعت المنظمة أطراف الصراع في اليمن إلى احترام المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وإلى الوقف الفوري لكافة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين، كما طالبت مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن بالاضطلاع بدور حقيقي تجاه كافة الأطراف، بما يضمن الحد من استهداف المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب.

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