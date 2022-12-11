باكستان تقتل 4 دواعش على حدود أفغانستان

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وطبقا لوحدة مكافحة الإرهاب الإقليمية في باكستان، دخل المسلحون منطقة شمال وزيرستان الحدودية النائية من أفغانستان، والمسلحون لهم صلة بتنظيم داعش في ولاية «خراسان»، وهو الفرع الإقليمي لتنظيم «داعش».وأضاف البيان، بأنه بعد إجراء عملية بحث باستخدام تقارير استخباراتية، واجهت قوات الأمن الباكستانية المسلحين في اشتباك مسلح، أسفر عن مقتل المسلحين.
وتردد أن المسلحين الـ4 كانوا يخططون لشن هجمات بالقنابل على جانبي الحدود الباكستانية الأفغانية.
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