شكرا لقرائتكم خبر ألمانيا: متطرفو الرايخ تجاوزوا 23 ألفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أن عدد من ينتمون لحركة «مواطني الرايخ» الألماني اليمينية المتشددة تزايد بقوة منذ بداية العام الحالي.

وقالت فيزر لصحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس إن هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) تقدر عدد الأشخاص المنتمين لهذه الحركة حاليا بنحو 23 ألف شخص، لافتة إلى أن عددهم زاد بذلك بنسبة 9.5% تقريبا، أي بإجمالي ألفي شخص تقريبا، مقارنة بالعام الماضي.

يذكر أن الاستخبارات الداخلية الألمانية كانت تقدر عدد المنتمين لهذه الحركة بنحو 19 ألف شخص في كل من عامي 2018 و2019، ولا يعترف أعضاء حركة «مواطني الرايخ» بالدولة الألمانية الحديثة التي تأسست بعد انهيار النازية، ولا بقوانينها، ويمتنعون عن دفع ضرائب ومخصصات اجتماعية، ويصرون على أن الإمبراطورية الألمانية لا تزال قائمة.

يذكر أن الادعاء العام بألمانيا أصدر الأربعاء الماضي أمر اعتقال ضد 25 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى حركة «مواطني الرايخ».