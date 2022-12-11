وزير الخارجية: أوبك+ لديها سياسة ثابتة للحفاظ على استقرار السوق

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة ستكون الأسرع نموا في مجموعة العشرين خلال الـ 5 سنوات المقبلة.

وأشار إلى أن "أوبك+" لديها سياسة ثابتة للحفاظ على استقرار السوق، مبينا أن الأسعار العادلة تضمن إيجاد استثمار كاف في الطاقة.

وأكد وزير الخارجية أن الحوار مع الصين ثاني أكبر اقتصاد بالعالم مسألة مهمة جدا.

وأضاف: عقدنا اجتماعات إيجابية مع الرئيس الصيني وركزنا على زيادة التعاون، مشيراً إلى أن الاستقطاب هو آخر ما يحتاجه العالم في الوقت الراهن، وفقا لما نقلته قناة «العربية».

وأكمل الأمير فيصل، سنقدم نسخة محدثة من رؤية الملك سلمان للتعاون بين دول الخليج، متابعاً: إن سياستنا الخارجية تستند على التعاون وبناء الجسور مع الجميع، والمملكة تدخلت لتجاوز تداعيات جائحة كورونا ونجحنا في ذلك.

وأردف وزير الخارجية، أن المنافسة أمر جيد لكن لا يجب تحولها لنزاعات تزيد من المشاكل، مشدداً على أن سياسات المملكة وأوبك بلس واضحة وهي تحقيق استقرار السوق.

وتابع: "سعر النفط يجب أن يكون منصفاً للمستهلك والمنتج وشرحنا لأمريكا ذلك، لافتاً إلى أن أسعار النفط منصفة الآن ومستقرة".