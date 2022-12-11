شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي ينافس ريال مدريد للتعاقد مع صفقة كرواتية كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى مسئولو نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، للتعاقد مع العديد من الصفقات الكبرى خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، من أجل تدعيم صفوف الفريق واستمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

وكشفت تقارير عبر موقع فوت ميركاتو، على أن أندية البريميرليج قدمت عروضًا كبيرة من أجل التعاقد مع جوسكو جفارديول، مدافع فريق لايبزيج الألماني في سوق الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وأكدت التقارير الصحفية، على أن نادي مانشستر سيتي قد تقدم بعرضًا قيمته 100 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات النجم الكرواتي خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة، على أن تشيلسي ومانشستر يونايتد قدما عروضًا تبلغ 90 مليون يورو في حين أن هناك اهتمام كبير من جانب ريال مدريد لضم اللاعب الكرواتي.

وجاء اهتمام هذه الأندية بالتعاقد مع جوسكو جفارديول، بعد الأداء الكبير الذي يقدمه مع منتخب كرواتيا، خلال مشاركته في بطولة كأس العالم قطر 2022، والوصول إلى الدور نصف النهائي.