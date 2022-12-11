انت الان تتابع خبر واشنطن تعلن مقتل قادة في "داعش" شرق سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان، إنها "نفذت غارة ناجحة بطائرة هليكوبتر في شرق سوريا في الساعة 2:57 صباحا بالتوقيت المحلي يوم 11 كانون الأول، مما أسفر عن مقتل اثنين من مسؤولي تنظيم داعش، بما في ذلك أنس وهو مسؤول في تنظيم داعش في سوريا كان متورطاً في التآمر والتسهيلات المميتة للتنظيم عمليات في شرق سوريا".

وأضافت أنه "تم التخطيط المكثف لهذه العملية أحادية الجانب لضمان نجاحها"، مشيرة الى أن "التقييمات الأولية إلى عدم مقتل أو إصابة مدنيين".