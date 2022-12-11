انت الان تتابع خبر السعودية.. قرار جديد يخص المعتمرين من إحدى الدول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، "إلغاء الإجراءات الصحية الخاصة بلقاح ضد فيروس كورونا لكافة المعتمرين القادمين من جمهورية تركيا، وذلك في إطار التسهيلات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية للقادمين لأداء نسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة".وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الشؤون الدينية التركية علي أرباش، أوضح توفيق بن فوزان الربيعة أن "المعتمرين من جمهورية تركيا مستثنون من أي اشتراطات تتعلق بتحديد العمر".

وأشار الى "ترحيب المملكة حكومةً وشعبا بكافة المعتمرين دون حد لأعداد القادمين، مع إتاحة أداء العمرة للحاصلين على كافة أنواع التأشيرات من جميع دول العالم".