انت الان تتابع خبر تشكيل لجنة للنظر بالحالات العلاجية لجرحى تظاهرات ذي قار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بشأن متابعة ملف علاج الجرحى السابقين من متظاهري محافظة ذي قار، تقرر تشكيل لجنة فنية تتألف من عدد من الأطباء باختصاصات مختلفة، للنظر في حالات جرحى التظاهرات".وأضاف: "باشرت اللجنة عملها بمتابعة حالاتهم، استثناءً من ضوابط العلاج ضمن برنامج الاستقدام والإخلاء الطبي".

وأشار المكتب الى انه "ستتولى اللجنة المختصة بيان استفادتهم من العلاج خارج العراق، ودراسة الخطط العلاجية المناسبة لكل حالة نحو الاستشفاء التام".

وأوضح: "جاء ذلك بناءً على لقاء رئيس مجلس الوزراء يوم أمس، بعدد من الجرحى السابقين من تظاهرات محافظة ذي قار مع ذويهم، وتوجيه سيادته الأجهزة الطبية والخدمية المعنية لتلبية متطلباتهم العلاجية والإنسانية".

