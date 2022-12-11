انت الان تتابع خبر عليها اثار سرقة أعضاء بشرية.. العثور على جثة جنوب بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم العثور على جثة رجل مجهول الهوية مرمية ضمن الحي الصناعي قرب التأميم مقتربات مجمع بسماية السكني جنوب بغداد".

وأضاف ان "الجثة بدت عليها اثار سرقة لأعضائه البشرية"، موضحا انه "تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي لغرض التعرف عليها وتسليمها الى ذويها".

