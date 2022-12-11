النائبة راجية الفقى: يجب تعظيم الاستفادة من الأحداث الهامة مثل COP 27

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القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، إنه يجب أن نعظم الاستفادة من الأحداث الهامة مثل قمة المناخ "COP 27" بما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة نهى زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، حول استيضاح نتائج مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 والمكاسب المتحققة.

ووجهت النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، الشكر للنائبة نهى زكي، على تقديمها طلب المناقشة بخصوص استيضاح نتائج مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 والمكاسب المتحققة.

ووجهت النائبة راجية الفقي مجموعة من الأسئلة لوزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حول المتابعة العملية لنتائج ومخرجات مؤتمر قمة المناخ على أرض الواقع.

وسألت النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزيرة البيئة خلال الجلسة العامة عن تطبيق ومتابعة المخرجات الخاصة بالتمويل الموجه للدول النامية في كافة المجالات بما يساعد هذه الدول ومنها مصر على تحقيق أهداف مكافحة التغير المناخي والتكيف مع تأثيراتها .