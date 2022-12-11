انت الان تتابع خبر البصرة توضح حقيقة عطلة الـ10 أيام استعداداً للخليجي المرتقب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الديوان في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "ينفي نفياً قاطعاً الخبر الذي تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة قبل أيام من انطلاق خليجي 25".

وأكد، "ضرورة الاعتماد على الأخبار من قبل الجهات الرسمية وليس كما تروج له الصفحات الوهمية والمفبركة".



وكانت قد تداولت بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، أنباءً تحدثت عن تعطيل الدوام الرسمي في البصرة لمدة 10 أيام؛ وذلك للاستعداد لبطولة خليجي 25 المقرر إقامتها في المحافظة.