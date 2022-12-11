انت الان تتابع خبر المالية تعلن انجاز الوجبة الـ12 من الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات والاوائل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "دائرة الموازنة أنجزت اجراءات إستحداث الدرجات الوظيفية لتعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل والبكالوريوس والبالغة (٥٩٥) درجة (الوجبة الثانية عشر) وكالآتي :ـ

•وزارة المالية / الهيئة العامة للمناطق الحرة ٦١

•وزارة المالية / مصرف النهرين الإسلامي ٢٥

•وزارة النفط / شركة خطوط الانابيب ٧٠

•وزارة النفط / شركة تعبئة الغاز ١٥٩

•وزارة النفط / شركة المشاريع النفطية ٧٠

•وزارة النفط / شركة توزيع المنتجات النفطية ٧٠

•وزارة النفط / شركة الحفر العراقية ٧٠

•وزارة النفط / شركة ناقلات النفط العراقية ٧٠".

وأضافت، أن ذلك يأتي "استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم ٢٨١ لسنة ٢٠٢٢ ، واحكام قانون الدعم الطارئ / الفقرة ٣ ، ومن المشمولين بالقرار رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٧ ، وتعيين الخريجين الاوائل المشمولين بقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٧".



ونوهت الوزارة، إلى أنه "سيتم تزويد الجهات المعنية بأسماء المعينين من قبل مجلس الخدمة الإتحادي ، على ان يتحمل مجلس الخدمة و وزارة التعليم العالي صحة وسلامة بيانات الفئات المشمولة بالتعيين".