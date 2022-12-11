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المالية تعلن انجاز الوجبة الـ12 من الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات والاوائل

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "دائرة الموازنة أنجزت اجراءات إستحداث الدرجات الوظيفية لتعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل والبكالوريوس والبالغة (٥٩٥) درجة (الوجبة الثانية عشر) وكالآتي :ـ

•وزارة المالية / الهيئة العامة للمناطق الحرة ٦١
•وزارة المالية / مصرف النهرين الإسلامي ٢٥
•وزارة النفط / شركة خطوط الانابيب ٧٠
•وزارة النفط / شركة تعبئة الغاز ١٥٩
•وزارة النفط / شركة المشاريع النفطية ٧٠
•وزارة النفط / شركة توزيع المنتجات النفطية ٧٠
•وزارة النفط / شركة الحفر العراقية ٧٠
•وزارة النفط / شركة ناقلات النفط العراقية ٧٠".

وأضافت، أن ذلك يأتي "استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم ٢٨١ لسنة ٢٠٢٢ ، واحكام قانون الدعم الطارئ / الفقرة ٣ ، ومن المشمولين بالقرار رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٧ ، وتعيين الخريجين الاوائل المشمولين بقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٧".


ونوهت الوزارة، إلى أنه "سيتم تزويد الجهات المعنية بأسماء المعينين من قبل مجلس الخدمة الإتحادي ، على ان يتحمل مجلس الخدمة و وزارة التعليم العالي صحة وسلامة بيانات الفئات المشمولة بالتعيين".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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