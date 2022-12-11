انت الان تتابع خبر رسمياً.. تشكيل تحالف برلماني جديد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وضم التحالف الجديد خمسة نواب، وهم: (ياسر اسكندر وتوت، حيدر طارق، سجاد سالم، اسامة البدري، وناظم الشبلي).

واختير النائب ياسر إسكندر وتوت رئيساً لـ"تحالف وطن".

وقال عضو التحالف، ناظم الشبلي، في مؤتمر صحفي، عقد في بغداد وحضره مراسل السومرية، إن "التحالف سيركز على تكثيف الدور الرقابي على عمل مؤسسات الدولة وخاصة فيما يتعلق بمكافحة الفساد وتقديم الخدمات وتحسين التعليم".



وأشار الشبلي، إلى أن "تحالفه سيتبنى المشاريع المهمة؛ تعزيزاً للدور التشريعي".