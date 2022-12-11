شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عبد العزيز خلال ندوة "نماذج ناجحة": الشباب يحظون باهتمام كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ندوة لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، والتي حملت عنوان "نماذج شبابية ناجحة في المجال العام"، وذلك بإدارة دكتورة منى الحديدي، مقرر لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة.

وقال النائب محمد عبد العزيز، إن الدولة المصرية في هذه المرحلة تولي اهتماما كبيرا بالشباب باعتبارهم عماد المستقبل، معتبرا أن هذا الحضور الشبابي لهذه الندوة يؤكد على وعي كبير واهتمام من الشباب بالثقافة والمعرفة.

واستمع النائب محمد عبد العزيز لتساؤلات الشباب في كافة القضايا السياسية والاقتصادية وقضايا حقوق الإنسان، مطالبا المجلس الأعلى للثقافة وكافة المؤسسات بضرورة استمرار الحوار مع الشباب والاستماع لكافة آراءهم والاستفادة من طاقاتهم لصالح الوطن وبناء الجمهورية الجديدة.

وأبدى وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، شكره لدور المجلس الأعلى للثقافة كمنارة عريقة في نشر الثقافة والمعرفة، موجها التقدير للمجلس الأعلى للثقافة لاختياره كنموذج ضمن نماذج شبابية ناجحة قائلا "إن ذلك من دواعي فخري وسعادتي وأرجو أن أكون استحق ذلك".



خلال المشاركة بالندوة خلال المشاركة بالندوة