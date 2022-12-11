شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود القط عن مؤتمر المناخ: مصر حققت نتائج ملموسة بإنشاء صندوق الأضرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مؤتمر المناخ نجح قبل أن يبدأ، عندما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، عنوان "المقاربة الشاملة"، وحققتها الحكومة فى المؤتمر وزير الخارجية السفير سامح شكرى أوصل رسالة مهمة بأن يتم التوازن في التعامل مع أزمة تغير المناخ.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لبحث طلـب المناقشة العامة المقـدم مـن النائبة نهـى أحمـد زكـى عضو تنسيقية شباب الأحزاب وأكثـر مـن عشـرين عضـوا، بشـأن استيضاح نتـائـج مـؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطاريـة للأمم المتحدة لتغير المناخ، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وأضاف "القط"، أن مصر فى هذا المؤتمر لم تتحدث بلسانها كمتضرر ولكن تحدثت باسم القارة الأفريقية جميعا، معتبرا مبادرة الشارع الأخضر وصندوق تعويض الخسائر والأضرار أبرز وأهم نتائج المؤتمر، متابعا: "نتائج تكتب فى التاريخ المصري، لأن المؤتمر نجح فى تحقيق نتائج ملموسىة".

واستطرد نائب التنسيقية: "يجب أن نتوجه لوزارة البيئة بسؤال مهم واستيضاح يرتبط بالاستثمارات والمشاريع التى ستتم وتتعدى 10 مليارات دولار فى المستقبل القريب، و80 مليار دولار فى المستقبل البعيد".

وتساءل النائب محمود القط أيضا، عن استيضاح بشأن التوازن بين البعد الاقتصادي والبعد البيئي فى حماية المحميات الطبيعية، قائلا: "المحميات الطبيعية تتعرض لانتهاكات وخصوصا الشعاب المرجانية نجد اختراقات كبيرة لها، وهى تعد عنوان من عناوين الدولة المصرية".

وواصل نائب التنسيقية: "مصر أصبحت بنية تحتية لانطلاق الاستثمار فى الهيدروجين الأخضر، ونريد أن نستوضح كيفية التوازن البيئي بين الهيدروجين الأخضر ومصادر الطاقة الأخرى من حيث التكاليف وغيرها".