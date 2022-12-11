شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: حوافز حكومية لتشجيع الاستثمارات الخاصة فى "الهيدروجين الأخضر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن الحكومة المصرية اعتمدت أول حزمة حوافز خضراء لتشجيع الاستثمارات الخاصة في مشروعات بيئية ذات أولوية، ومنها مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة مثل الهيدروجين الاخضر، والأمونيا الخضراء، فضلا عن البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم لنظر طلـب المناقشة العامة المُقدم مـن النائبة نهى أحمد زكى عضو تنسيقية شباب الأحزاب وأكثر مـن عشـرين عضـوا، بشأن استيضاح نتـائـج مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ.

وفي سياق متصل، أشارت وزيرة البيئة إلي الأدوات الثلاث التي تم انتهاجها لرفع الوعي البيئي، وفي مقدمتها اعتبار القضايا البيئة أساسية وليست نوع من الرفاهية بحيث يتم الاستثمار في الأطفال الصغار من المرحلة الابتدائية لكي تعي معنى البيئة، وتم العمل مع ناشونال جيوغرافيك، لتكون متواجدة في المناهج التعليمية إلي جانب تفعيلها في الأنشطة التشاركية، وأبرز انعكاساتها المسابقة التي يتم تنظم علي مستوي 27 محافظة وأخرجت أفكار تبرز طبيعة كل منها، فدمياط علي سبيل المثال يستخدم الطلاب في أعمالهم الفنية الخشب، والوادي الجديد النخيل.

ولفتت "ياسمين فؤاد" إلي أن الأداة الثانية تمثلت في الإعلانات التي شهدتها القنوات التلفزيونية قبل انعقاد مؤتمر المناخ، لتعريف المواطن بالتغير المناخي وماذا قدمت الدولة من أجل هذا الملف، وواجبات المواطن في المقابل، أما الثالثة فهي تجميع أفكار الشباب.

وكانت نائبة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائبة نهى أحمد زكى قد طالبت الحكومة، إلقاء الضوء على مخرجات قمة المناخ، وعلى المكاسب المحققة جراء استضافة مصر لها بشرم الشيخ على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والدور المصرى المنتظر خلال الفترة المقبلة، وحتى تتولى دولة الإمارات العربية رئاسة القمة القادمة.