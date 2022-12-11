شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية علاء مصطفى: مؤتمر المناخ بشرم الشيخ أدى لزيادة وعى المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزيرة البيئة بتوضيح آليات تنفيذ توصيات مؤتمر المناخ COP27، الذي عُقد فى مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2022.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لبحث طلـب المناقشة العامة المقـدم مـن النائبة نهـى أحمـد زكـى عضو تنسيقية شباب الأحزاب وأكثـر مـن عشـرين عضـوا، بشـأن استيضاح نتـائـج مـؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطاريـة للأمم المتحدة لتغير المناخ، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وقال النائب علاء مصطفى: "أتوجه بالشكر للنائبة نهى زكى على طلب المناقشة العامة، وما أضافته المناقشات للمعرفة والاطلاع والعرض، ومعرفة تفاصيل عن نتائج ومكاسب المؤتمر، وكل الشكر للقيادة السياسية وللحكومة المصرية على التنظيم المشرف لمؤتمر المناخ الذي أثبت للعالم كله قدرة مصر تنظيم على تنظيم مؤتمر مناخ دولي شارك فيه أكثر من 127 دولة، وهو حدث ضخم جدا، وتابعنا كل وسائل الإعلام العالمية والمحلية وحرصها على متابعة المؤتمر".

وأشار نائب التنسيقية، إلى أن أهم المكاسب أن مؤتمر المناخ تسبب فى وجود وعى بقضايا المناخ، وبسببه أصبح كل طفل وشاب فى البيت يتكلم عن المناخ وتأثيره على حياتنا بشكل عام.

ولفت النائب علاء مصطفى، إلى أهمية أن توضح وزارة البيئة آليات تنفيذ ومتابعة توصيات مؤتمر المناخ خلال الفترة القادمة، ولفت إلى أهمية ملف الشركات الناشئة وتقليل انبعاثات المناخ.