شكرا لقرائتكم خبر عن صراع إنجليزي فرنسي للتعاقد مع نجم منتخب المغرب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتلقي العديد من لاعبي المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، بعض العروض القوية خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك بعد الأداء الكبير الذي يقدموه أثناء المشاركة مع أسود الأطلس في كأس العالم قطر 2022.

الصراع يشتعل بين 3 أندية كبرى لخطف أمرابط

وكشفت تقارير صحفية بريطانية، على أن هناك اهتمام كبير من جانب عدد من أندية أوروبا للتعاقد مع اللاعب سفيان أمرابط، نجم خط وسط منتخب المغرب ونادي فيورنتينا الايطالي.

وأكدت التقارير الصحفية، على أن هناك صراع كبير بين كل من ليفربول، توتنهام وأولمبيك مارسيليا على التعاقد مع أمرابط، في الميركاتو الشتوي القادم.

وأوضحت التقارير، على أن فيورنتينا يريد 30-35 مليون يورو من أجل الموافق على رحيل أمرابط ولكن في الصيف وليس في سوق الانتقالات القادم.