شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون يطالبون بخطة لاستغلال نتائج مؤتمر المناخ..ومقترح بإنشاء لجنة متابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترح بعض أعضاء مجلس الشيوخ، إنشاء هيئة أو لجنة عليا، لمتابعة تنفيذ ما تم من اتفاقات وتوصيات خلال مؤتمر المناخ.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لبحث طلـب المناقشة العامة المقـدم مـن النائبة نهـى أحمـد زكـى عضو تنسيقية شباب الأحزاب وأكثـر مـن عشـرين عضـوا، بشـأن استيضاح نتـائـج مـؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطاريـة للأمم المتحدة لتغير المناخ، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وقال النائب طارق رسلان: "تنظيم مؤتمر المناخ أبهر العالم، والرأي العام يجب أن يعرف أن المؤتمر حقق مكاسب كبيرة لمصر، ويجب أن تكون هناك خطة للحكومة متمثلة في كافة الوزارات لاستغلال نتائج المؤتمر وتوضيح ذلك للرأى العام".

وتحدث النائب محمد عبد الحليم الشيخ، قائلا: "أشكر النائبة نهى زكى مقدمة طلب المناقشة العامة، هذا المؤتمر أعطي الدولة المصرية حقها الكامل كدولة قوية ومتماسكة، والتمثيل فى هذا المؤتمر يدلل مكانة مصر العالمية، ولكنى أود أن أقول شيئا، أن يتم إنشاء هيئة عليا لمتابعة ما تم الاتفاق عليه من اتفاقيات ومتابعة تنفيذ كل بند منه، وأتمنى أن يتم البناء على ما تم فى المؤتمر من نجاحات".

وتابع: أتمنى من وزارة البيئة ونحن مقبلين على دخول مصر الفترة القادمة كدولة مصنعة، ما خطة وزارة البيئة فى استقبال المستثمرين كتبسيط وليس تعقيد".

وقال النائب صالح سلطان: "أشكر القيادة السياسية والحكومة على هذا المؤتمر الذى يعد وسام على صدر كل مواطن مصرى، وطلبنا نقل شركة المدابغ من الإسكندرية لتسببها فى التلوث البيئي، فوجئنا أن الحكومة نقلتها من الإسكندرية ووضعوها فى برج العرب ونتمنى إعادة النظر فى التخصيص".