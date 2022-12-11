شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيوخ" يحيل طلب مناقشة نائبة التنسيقية بشأن قمة المناخ للجنة نوعية مشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقـدم مـن النائبـة نهـى أحمـد زكـى عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وأكثـر مـن عشـرين عضـوا، بشـأن "استيضاح نتـائـج مـؤتمرالدول الأطراف في الاتفاقية الإطاريـة للأمم المتحدة لتغير المناخ، وما دار في شأنه من مناقشة النواب وبيان وزيرة البيئة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة مكتبى لجنة الزراعة والرى والعلاقات الخارجية والعربية، وذلك لبحثه وإعداد تقرير يعرض بالمجلس.

وقال رئيس مجلس الشيوخ، إن هذا الموضوع من الموضوعات الحيوية، بحيث إنه ربما يكون له استكمال مرات ومرات حتى نضمن أنه يبقى دائما فى المكان الذى يستحقه من الأولويات، وحتى لا نعود إلى بعض العبارات التى تكررت من الخوف الشديد من أن تفتر الهمم وألا نصل إلى ما نصبوا اليه.

يذكر أن النائبة نهـى أحمـد زكـى عضو تنسيقية شباب الأحزاب، طالبت فى عرضها لطلب المناقشة من الحكومة، إلقاء الضوء على مخرجات قمة المناخ، وعلى المكاسب المحرزة جراء نجاح مصر في استضافة مؤتمر الأطراف على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية ، والدور المصري المنتظر إزاء مخرجات القمة خلال الفترة المقبلة وحتى تولي دولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة المؤتمر القادم.