شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: ما شهدته مصر فى ملف المناخ أكبر دليل على الاهتمام بحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن ما شهدته مصر في ملف تغير المناخ في ضوء توجيهات القيادة السياسية، أكبر دليل علي الاهتمام المصري بإعلاء مبادئ حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم لنظر طلـب المناقشة العامة المُقـدم مـن النائبة نهـى أحمـد زكـى عضو تنسيقية شباب الأحزاب وأكثـر مـن عشـرين عضـوا، بشأن استيضاح نتـائـج مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ، وتعقيباً علي تساؤل رئيس المجلس بشأن خطة الحكومة لرفع مستوى الثقافة لدى المواطنين بشأن قضايا التغيرات المناخية وعن كيفية التعامل مع المناخ.

وقالت "فؤاد"، إن إقرار مؤتمر المناخ بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار والذي سيكون مكرسا لتعويض الدول النامية عن الأضرار التي تتكبدها من جراء التغير المناخي، بعدما كان هذا البند محل حديث علي مدار 30 عاما.

وأشارت ياسمين فؤاد، إلي المكسب الهام من تمكن مصر من إدراج بند " الخسائر والأضرار" علي أجندة مؤتمر المناخ، حيث تفيد لوائح المؤتمر بأن يظل البند علي أجندة المؤتمرات القادمة ولا يتم حذفة، بقولها : " كنا قادرين علي أن ندرج هذا الملف في قلب العملية الإنسانية".

وكانت نائبة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائبة نهـى أحمـد زكـى قد طالبت الحكومة، إلقاء الضوء على مخرجات قمة المناخ، وعلى المكاسب المحققة جراء استضافة مصر لها بشرم الشيخ على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والدور المصرى المنتظر خلال الفترة المقبلة، وحتى تتولى دولة الإمارات العربية رئاسة القمة القادمة.