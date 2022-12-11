شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: وفرنا مساحة آمنة لتظاهر نشطاء المجتمع المدنى بمؤتمر المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، الحرص المصرى على استضافة المجتمع المدني في المجال البيئي خلال فعاليات مؤتمر المناخ، التزاما بتنفيذ بنود الاتفاقية الدولية للدولة المضيفة لمؤتمر المناخ، وقد سؤالنا في وقت سابق لانعقاد المؤتمر عما إذا كنا سنسمح بوجود نشطاء المناخ، وكانت الإجابة واضحة في وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه نعم سنسمح، بل ووفرنا كافة التسهيلات اللوجستية لذلك وحماية حقوقهم في التظاهر من خلال منطقة للتظاهر في موقع أمامي للمؤتمر وليس خلفي، مع توفير الخدمات من حمامات وشماسي وكراسي وتم تظليلها وخلقنا مساحة آمنة لهم، في حين إنني رأيت بنفسي في دول أخرى عدم توفير أي خدمات ليتظاهر النشطاء في الشارع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم لنظر طلـب المناقشة العامة المُقـدم مـن النائبة نهـى أحمـد زكـى عضو تنسيقية شباب الأحزاب وأكثـر مـن عشـرين عضـوا، بشأن استيضاح نتـائـج مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ، وتعقيباً على تساؤل رئيس المجلس بشأن خطة الحكومة لرفع مستوى الثقافة لدى المواطنين بشأن قضايا التغيرات المناخية وعن كيفية التعامل مع المناخ.

وأشارت وزيرة البيئة إلي الحرص المصري في هذا الصدد أيضا علي أن يكون هناك تمثيل منظمات المجتمع المدني المصري في المجال البيئي بأن يكون لها صوت داخل قاعة المؤتمرات، فضلا عن الحرص على تمثيل المجتمع المحلي والتنسيق مع وزارة التضامن لاسيما وعدم تمكن بعضهم من تحمل النفقات.

وكانت نائبة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائبة نهـى أحمـد زكـى قد طالبت الحكومة، إلقاء الضوء على مخرجات قمة المناخ، وعلى المكاسب المحققة جراء استضافة مصر لها بشرم الشيخ على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والدور المصرى المنتظر خلال الفترة المقبلة، وحتى تتولى دولة الإمارات العربية رئاسة القمة القادمة.