شكرا لقرائتكم خبر عن صراع فرنسي إسباني للتعاقد مع نجم تشيلسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقي أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

باريس سان جيرمان يصارع برشلونة للتعاقد مع كانتي

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، على أن إدارة نادي برشلونة الإسباني، قد دخلت في مفاوضات متقدمة مع اللاعب نجولو كانتي، نجم خط وسط فريق تشيلسي الإنجليزي، لتدعيم هذا المركز خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت التقارير على أن برشلونة، يواجه بعض العقبات في طريق التوقيع مع كانتي خلال الفترة المقبلة، وذلك لاهتمام باريس سان جيرمان بالصفقة.

وينتهي عقد كانتي مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري مما يجعله صفقة مناسبة لبرشلونة لكن العرض الضخم الذي يحضره النادي الباريسي لضمه، سيقلب حسابات الفريق الكتالوني.