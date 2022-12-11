انت الان تتابع خبر انخفاض جديد للريال الإيراني امام الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة رويترز عن موقع الصرف الأجنبي "بونباست دوت كوم" انه "جرى بيع الدولار بما يصل إلى 370 ألفا و200 ريال إيراني في السوق غير الرسمية، ارتفاعا من 367 ألفا و300 ريال إيراني".

واضافت انه "فقد الريال نحو 13.8 بالمئة من قيمته منذ اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد في 16 أيلول الماضي".



وقال موقع "إيكو إيران" الاقتصادي على الإنترنت، بحسب رويترز، إن "التجار ليس لديهم أمل يذكر في إحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية، ويتوقعون تزايد الضغط الغربي بسبب الاحتجاجات والعلاقات العسكرية مع روسيا".

وقال "إيكو إيران" إن "بعض التجار يرون أن الظروف الدولية الحالية من شأنها أن تجعل فرص إحياء الاتفاق النووي قليلة، وقد تسبب ذلك في دخول مشترين حذرين إلى سوق الدولار، ويتخذ سعر هذه العملة مسارا للارتفاع".



وتابع الموقع: "من وجهة نظر بعض التجار، فإن الأنباء عن الضغوط الأميركية والغربية على إيران يمكن أن تجذب انتباه المضاربين بالعملة"، مضيفا أن "البنك المركزي الإيراني ربما لا يزال قادرا على دعم الريال".