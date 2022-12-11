انت الان تتابع خبر الأعرجي: الحكومة مستمرة بنهجها في التوازن والانفتاح على الأشقاء العرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاحد، ان الحكومة العراقية مستمرة بنهجها في التوازن والانفتاح على الأشقاء العرب والمحيط الإقليمي والدولي.



وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الأخير "استقبل بمكتبه اليوم الأحد، السفير المصري في بغداد، وليد محمد إسماعيل".

واضاف البيان، انه "جرى خلال اللقاء، استعراض الأوضاع السياسية والأمنية، على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلا عن بحث تعزيز علاقات التعاون مع الدول العربية الشقيقة".

وبحسب البيان، أكد الأعرجي للسفير المصري، أن "الحكومة العراقية مستمرة بنهجها في التوازن والانفتاح على الأشقاء العرب والمحيط الإقليمي والدولي"، مؤكدا أن "جمهورية مصر العربية دولة كبيرة ولها ثقلها العربي والدولي"، مشيرا إلى أن "العلاقة بين العراق ومصر هي علاقة تأريخية وفي تطور مستمر".