انت الان تتابع خبر الداخلية تصدر الأوامر الإدارية الخاصة بترفيع الموظفين المدنيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشر الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي الأوامر الإدارية الخاصة بترفيع الموظفين المدنيين ضمن ملاك الوزارة، عبر فيسبوك.

وجاءت كالآتي:

-الامر الإداري ذي العدد (١٥١٥٤٢) في (١١ / ١٢ /٢٠٢٢ ) بترفيع الموظفين المدنيين ضمن ملاك مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة.



- الامر الإداري ذي العدد (١٥١٥٤٣) في(١١ / ١٢ /٢٠٢٢ ) بترفيع الموظفين المدنيين ضمن ملاك مركز الوزارة.- الامر الإداري ذي العدد (١٥١٥٤١) في (١١ / ١٢ /٢٠٢٢ ) بترفيع الموظفين المدنيين ضمن ملاك قيادة شرطة بغداد الكرخ.وأشار الى انه "سيتم إصدار أوامر ادارية خاصة بترفيع الموظفين المدنيين المستحقين تباعا خلال الايام القادمة".