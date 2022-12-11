انت الان تتابع خبر الداخلية تصدر الأوامر الإدارية الخاصة بترفيع الموظفين المدنيين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ونشر الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي الأوامر الإدارية الخاصة بترفيع الموظفين المدنيين ضمن ملاك الوزارة، عبر فيسبوك.
-الامر الإداري ذي العدد (١٥١٥٤٢) في (١١ / ١٢ /٢٠٢٢ ) بترفيع الموظفين المدنيين ضمن ملاك مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة. - الامر الإداري ذي العدد (١٥١٥٤٣) في(١١ / ١٢ /٢٠٢٢ ) بترفيع الموظفين المدنيين ضمن ملاك مركز الوزارة.
- الامر الإداري ذي العدد (١٥١٥٤١) في (١١ / ١٢ /٢٠٢٢ ) بترفيع الموظفين المدنيين ضمن ملاك قيادة شرطة بغداد الكرخ.
وأشار الى انه "سيتم إصدار أوامر ادارية خاصة بترفيع الموظفين المدنيين المستحقين تباعا خلال الايام القادمة".
وجاءت كالآتي:
-الامر الإداري ذي العدد (١٥١٥٤٢) في (١١ / ١٢ /٢٠٢٢ ) بترفيع الموظفين المدنيين ضمن ملاك مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة.
- الامر الإداري ذي العدد (١٥١٥٤١) في (١١ / ١٢ /٢٠٢٢ ) بترفيع الموظفين المدنيين ضمن ملاك قيادة شرطة بغداد الكرخ.
وأشار الى انه "سيتم إصدار أوامر ادارية خاصة بترفيع الموظفين المدنيين المستحقين تباعا خلال الايام القادمة".