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الداخلية تصدر الأوامر الإدارية الخاصة بترفيع الموظفين المدنيين

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بغداد - ياسين صفوان - ونشر الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي الأوامر الإدارية الخاصة بترفيع الموظفين المدنيين ضمن ملاك الوزارة، عبر فيسبوك.

وجاءت كالآتي:

-الامر الإداري ذي العدد (١٥١٥٤٢) في (١١ / ١٢ /٢٠٢٢ ) بترفيع الموظفين المدنيين ضمن ملاك مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة.

- الامر الإداري ذي العدد (١٥١٥٤٣) في(١١ / ١٢ /٢٠٢٢ ) بترفيع الموظفين المدنيين ضمن ملاك مركز الوزارة.
- الامر الإداري ذي العدد (١٥١٥٤١) في (١١ / ١٢ /٢٠٢٢ ) بترفيع الموظفين المدنيين ضمن ملاك قيادة شرطة بغداد الكرخ.
وأشار الى انه "سيتم إصدار أوامر ادارية خاصة بترفيع الموظفين المدنيين المستحقين تباعا خلال الايام القادمة".
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