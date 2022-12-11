انت الان تتابع خبر الإطاحة بـ 4 إرهابيين وتاجرين اثنين للمخدرات ومتهمين آخرين في سبع محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بعمليات استباقية وجهد استخباري مميز لأقسام وشعب( استخبارات وأمن ) قيادة عمليات بغداد والانبار والبصرة وميسان وصلاح الدين والفرقة السابعة والثامنة والعاشرة والحادية عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ( بغداد والبصرة وميسان ونينوى والانبار وصلاح الدين وكركوك ) حيث أسفرت عن إلقاء القبض على 4 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة( 4 إرهاب ) في قضاء الشرقاط والرمادي والبصرة و المجر الكبير".



وأضافت: "تم القبض أيضا على 47 متهماً بقضايا متنوعة من ضمنهم تاجرين اثنين مخدرات في مختلف مناطق المحافظات أعلاه حيث تم تسليمهم إلى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً".