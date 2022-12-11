شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة: نجاح مؤتمر المناخ أكبر رد على المغرضين.. ومصر هى بلد الأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، نجاح مؤتمر المناخ الذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ، بما أسفر عنه من توصيات حققت نتائج مبهرة من جميع الزوايا، لاسيما والتأكيد على أن مشكلة التغيرات المناخية ليست محلية أو إقليمية إنما عالمية، لا تهدد دولة بذاتها إنما تنذر بكارثة كونية حال عدم اتخاذ اللازم من الإجراءات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم لنظر طلـب المناقشة العامة المُقـدم مـن النائبة نهـى أحمـد زكـى عضو تنسيقية شباب الأحزاب وأكثـر مـن عشـرين عضـوا، بشأن استيضاح نتـائـج مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ، وتعقيباً علي تساؤل رئيس المجلس بشأن خطة الحكومة لرفع مستوى الثقافة لدى المواطنين بشأن قضايا التغيرات المناخية وعن كيفية التعامل مع المناخ.

وقال "أبو شقة"، إن نجاح المؤتمر أكبر رد علي المغرضون والمروجون للشائعات وبما يؤكد أن مصر واحة للأمن والأمان، مشيراً إلي أن مشكلة التغيرات المناخية ليست في مسألة أن نكون بصدد مؤتمر أو توصيات، إنما فن إدارة المشكلة والخروج بآليه جادة لتنفيذ التوصيات والوعود، وأن تكون علي استعداد مسبق لمواجهة الازمة.

واضاف "أبو شقة"، أن القرارات التي خرج بها مؤتمر المناخ رائعه وجيدة فعليا، قائلاً : "القضية ليست أن نكون أمام ثروات إنما تنفيذ جاد كدول العالم، ومتابعة دائمة".

وكانت نائبة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائبة نهـى أحمـد زكـى قد طالبت الحكومة، إلقاء الضوء على مخرجات قمة المناخ، وعلى المكاسب المحققة جراء استضافة مصر لها بشرم الشيخ على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والدور المصرى المنتظر خلال الفترة المقبلة، وحتى تتولى دولة الإمارات العربية رئاسة القمة القادمة.