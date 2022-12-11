شكرا لقرائتكم خبر عن نواب الشيوخ: قمة المناخ أثبتت للعالم أمان مصر والتفاف الشعب خلف الرئيس والدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساءل عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، عن النتائج المترتبة على مؤتمر المناخ، وما خطة الحكومة لما بعد هذا المؤتمر، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، لبحث طلـب المناقشة العامة المقـدم مـن النائبة نهـى أحمـد زكـى عضو تنسيقية شباب الأحزاب وأكثـر مـن عشـرين عضـوا، بشـأن استيضاح نتـائـج مـؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطاريـة للأمم المتحدة لتغير المناخ، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وقال النائب سليمان الزملوط: "مع شهادة العالم كله بتنظيم المؤتمر وما شهده من زخم، وبعد هذا المؤتمر والزخم، نريد معرفة خطة الحكومة بعد ذلك، وكنت أتمنى أن يكون هناك طلب مناقشة عامة عن الوضع الحالي فى مصر، وأتمنى من هذا المجلس كمجلس حكماء أن يقدم ورقة عمل وخطة لمساعدة الرئيس والحكومة" .

فيما، قال النائب فايز أبو حرب: أوجه الشكر للنائبة نهى زكي نائبة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على طلب المناقشة، فهذا المؤتمر أثبت للجميع أن مصر قادرة على إدارة جميع الأزمات، وهذا الزخم العالمي الذى تم فى مدينة شرم الشيخ شعر العالم كله أن مصر آمنة، وأجمع أن كل الشعب المصري خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة، حيث كانت هناك خفافيش الظلام تلعب فى هذا التوقيت".

وتابع: "أرجو من وزيرة البيئة تعرض على المجلس الاستثمارات التى نتجت عن هذا المؤتمر وسياسة واضحة، ولابد على الحكومة أن تستثمر هذا الزخم".

وتحدث النائب محمود بكري، قائلا: "فى وقت المؤتمر لم تكن توجد غرفة واحدة فاضية فى غرف الفنادق، ولابد من استثمار نتائج هذا المؤتمر والترويج للسياحة، وأرجو من وزيرة البيئة أن تلقي اهتماما بحلوان وضواحيها".

وقال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ: أشكر القيادة السياسية والحكومة على تنظيم المؤتمر، وأشكر الحكومة على الملفات التى كانت مقدمة فى لمؤتمر، وتسائل عن مدى التزام الدول الصناعية المتسببة فى التغيرات المناخية بدفع المبالغ للدول المتضررة، قائلا: هل هناك أى إلزام على الدول الصناعية إذا لم يدفعوا".

وأشار إلى أنه هل تشعر هذه الدول أن حق الإنسان فى بيئة نظيفة وعدم الأضرار بالبيئة من حقوق الإنسان، متابعا: "هناك مشاريع تساعد على المناخ والتكيف، هل الوزارة عملت فى أى موقع المشاريع اللى شباب ممكن يدخل عليها ويساعد، خصوصا أن ذلك يكون مربوط بمنح خارجية، لو الوزارة عملت مشاريع على صفحتها والجهات المانحة، شباب مصر يبتدى يفكر ولا تكون الأمور مقتصرة على فئة معينة".

بدوره، قال النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة: "شرفنا بحضور المؤتمر، وما شاهدته ألخصه، النجاح الأول أن الدبلوماسية المصرية نجحت فعلا فى وضع آلية فعلية فى تعويض المتضررين لم تكن موجودة، ومصر وحكومة وشعب وقائد أثبتت أننا أقوياء ولن يستطيع إنسان يمر أن يوقف مشاريعنا".

وتابع "عياد": "محليا النجاح يوجه حتى يتصالح المواطن المصري مع المناخ والبيئة بعد خصومة طالت 50 سنة، لما المواطن يتصرف كما يتصرف المواطن فى شرم الشيخ مع البيئة وتعمم التجربة، نشعر أننا نجحنا، لما المصريين يشعروا أن المناخ والبيئة جهد أهم من أى حاجة تاني ييبقى وصلنا رسالة للمسئول المصري".