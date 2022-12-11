شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يسأل وزيرة البيئة عن خطة الحكومة لرفع ثقافة المواطن بقضايا المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساءل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عن خطة الحكومة لرفع مستوى الثقافة لدى المواطنين بشأن قضايا التغيرات المناخية وعن كيفية التعامل مع المناخ.

جاء ذلك خلال حضورها الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، لبحث طلـب المناقشة العامة المقـدم مـن النائبة نهـى أحمـد زكـى عضو تنسيقية شباب الأحزاب وأكثـر مـن عشـرين عضـوا، بشـأن استيضاح نتـائـج مـؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطاريـة للأمم المتحدة لتغير المناخ.

وقال رئيس مجلس الشيوخ: "أدعو وزيرة البيئة أن توضح ما تتخذه الحكومة وما تتجه إليه بشأن مستوى رفع الثقافة الخاصة بالمناخ فى الفترة القادمة".

وتابع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: "مازال هناك دأب ومساع والتعاون بين الحكومة والمجتمع الدولي فى جهة والتعامل فى أرضع الواقع مع المواطن المصرى الذى ما زال يحتاج الكثير والكثير ليؤهله لتنفيذ أي خطط".