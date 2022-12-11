البيئة: من نتائج قمة المناخ تخصيص 83 مليار دولار لمشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة

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القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه من ضمن نتائج مؤتمر المناخ، أنه أسفر عن تخصيص 83 مليار دولار لمشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال حضورها الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، لبحث طلـب المناقشة العامة المقـدم مـن النائبة نهـى أحمـد زكـى عضو تنسيقية شباب الأحزاب وأكثـر مـن عشـرين عضـوا، بشـأن استيضاح نتـائـج مـؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطاريـة للأمم المتحدة لتغير المناخ.

وأضافت فى حديثها عن إنجازات المؤتمر، أن هناك 25 مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية و1.5 مليار دولار سنويا من ألمانيا، و10 مليار دولار على المستوى الوطني كاتفاقيات تم تنفيذها بالفعل للمساهمات الوطنية للمناخ.

وأشارت إلى أنه تم تقديم صورة مشرفة للاهتمام بالشباب والمرأة وذوى الهمم بل وتخصيص يوم للمرأة والشباب وللمجتمع المدني، والحرص على تمثيل مؤسسات المجتمع المدني لأول مرة فى المنطقة الخضراء والزرقاء، وحضور عدد كبير من منظمات المجتمع المدني المحلية فى المنطقة الزرقاء، وتخصيص المنطقة الخضراء لمنظمات المجتمع المدنى الدولية والمحلية والشباب والمرأة.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة: قمة المناخ حققت نتائج هامة، والجميع كان يترقب هذه النتائج، متابعة: ما كان لقمة المناخ أن تحقق هذا النجاح دون إصرار القيادة السياسية على مواجهة الصعاب والتحديات، وأشارت إلى أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة لإنجاح المؤتمر من خلال التنسيق بين الوزراء المعنين بوجه عام، ووزارة الخارجية بوجه خاص.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن هناك نتائج هامة لقمة المناخ، خاصة فيما يتعلق إنشاء صندوق "الخسائر والأضرار"، وأكدت السعي على ضرورة البناء على نتائج وتوصيات قمة المناخ للتصدي للتغيرات المناخية والكوارث البيئية المحتملة، لافتة إلى إشادة دول العالم بالتنظيم وكذلك نتائج المؤتمر الدولي الهام.