شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء "الشيوخ" يطالبون بخطة عمل لتنفيذ توصيات مؤتمر المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رؤساء اللجان النوعية وأعضاء مجلس الشيوخ، على أهمية وضع استراتيجية وخطة في ضوء ما انتهي إليه مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ cop27، الذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ الخضراء، وشهد نجاحا باهراً علي كافة المستويات، وذلك في إطار نظر طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة نهي أحمد زكي وأكثر من عشرين عضوا بشأن استيضاح نتائج مؤتمر المناخ والمكاسب الاقتصادية المتحققة.

أكد النائب محمد نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية نتائج مؤتمر المناخ، الذي استضافته مصر، لاسيما ودعم أفريقيا، خاصة أن منظمة الفاو أفادت في تقرير لها أن 65% من المزارع في أفريقيا ستكون مدمرة بحلول عام 2050 إذا لم يتم الانتباه لتأثير التغيرات المناخية، مما يعرض الأمن الغذائي في القارة للخطر .

وقال "دعبس"، إن التغيرات المناخية من شأنها أن تؤدي إلي مزيد من ارتفاع درجات الحرارة في أفريقيا، فضلا عن الفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعية، لتكون أفريقيا هي الأكثر تضررا، لاسيما وأن بها 33 مليون مزرعة.

من جانبها، هنأت النائبة راندا مصطفي الحكومة علي نجاح مؤتمر المناخ، الذي استضافته مدينة شرم الشيخ، ويثبت إننا شعب يستطيع، مشيرة إلي أنه حان الوقت لأن تتحدث أفريقيا بصوت واحد.

وفي هذا الصدد، تسألت البرلمانية علي استراتيجية الحكومة ممثلة في وزارة البيئة، بعد انتهاءه بما يدعم أفريقيا حفاظا على الثروة الزراعية.

بدوره أكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن حضور هذا الكم من زعماء العالم لحضور مؤتمر المناخ المنعقد بمدينة شرم الشيخ، يأتي اعترافا بدور مصر المحوري، مقترحاً استغلال الحدث لعمل قاعدة بيانات قومية للمشروعات القومية الخضراء صديقة البيئة، فضلا عن الترويج للمناطق السياحية بشكل مختلف لاسيما السياحة الصحية.