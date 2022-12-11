شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم رفض الزوجة الرجوع بعد الطلقتين الأولى والثانية؟ .. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "ما حكم رفض الزوجة الرجوع بعد أول وثاني طلقة؟"، استعرض خلاله كيف أجاز المشرع الرجعة شريطة أن يكون طلاقا بائنا بـ5 ضوابط، ويكون في فترة العدة للزوجة دون مهر أو عقد جديد، وأجاز رفض الزوجة بشروط أيضا، وإليكم التفاصيل كاملة:

ما حكم رفض الزوجة الرجوع بعد أول وثاني طلقة؟.. المشرع أجاز الرجعة شريطة أن يكون طلاقا بائنا بـ5 ضوابط.. ويكون في فترة العدة للزوجة دون مهر أو عقد جديد.. وأجاز رفض الزوجة بشروط



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