شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية الـ GPS ودورها فى تتبع المتهم.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان " تقنية الـ GPS ودورها في تتبع المتهم"، استعرض خلاله إشكالية الأساليب الحديثة مثل تقنية الـ GPS ودورها في تتبع المتهم وضبطه، حيث أن التشريعات الغربية تستخدمها في جرائم محددة، وتشترط أن يكون هناك أمر قضائي بالتتبع مسببا ومكتوبا، وفراغ في التشريعات العربية، ومقترحات بتطبيقه لتسهيل عمليات القبض، وإليكم التفاصيل كاملة:

تقنية الـ GPSودورها في تتبع المتهم.. التشريعات الغربية تستخدمها في جرائم محددة.. وتشترط أن يكون هناك أمر قضائي بالتتبع مسببا ومكتوبا.. وفراغ في التشريعات العربية.. ومقترحات بتطبيقه لتسهيل عمليات القبض

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