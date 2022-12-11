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تقنية الـ GPS ودورها فى تتبع المتهم.. نقلا عن "برلماني"

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القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان " تقنية الـ GPS ودورها في تتبع المتهم"، استعرض خلاله إشكالية الأساليب الحديثة مثل تقنية الـ GPS ودورها في تتبع المتهم وضبطه، حيث أن التشريعات الغربية تستخدمها في جرائم محددة، وتشترط أن يكون هناك أمر قضائي بالتتبع مسببا ومكتوبا، وفراغ في التشريعات العربية، ومقترحات بتطبيقه لتسهيل عمليات القبض، وإليكم التفاصيل كاملة:

تقنية الـ GPSودورها في تتبع المتهم.. التشريعات الغربية تستخدمها في جرائم محددة.. وتشترط أن يكون هناك أمر قضائي بالتتبع مسببا ومكتوبا.. وفراغ في التشريعات العربية.. ومقترحات بتطبيقه لتسهيل عمليات القبض

 

                                     برلمانى 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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