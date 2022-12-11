اليابان تستعد لإطلاق أول مركبة فضاء إلى القمر

تطلق اليابان اليوم الأحد أول مركبة فضاء إلى القمر من قاعدة «كيب كنافيرال» بولاية فلوريدا الأميركية.

ومن المقرر أن تطلق شركة «آي سبيس» اليابانية الخاصة الناشئة المركبة هاكوتو-آر من كيب كنافيرال بعد تأجيلها مرتين بسبب عمليات تفتيش على الصاروخ سبيس إكس 9 الذي يحمل المركبة.

وتهدف مركبة شركة «آي سبيس» إلى وضع قمر صناعي صغير تابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية(ناسا) في مدار حول القمر للبحث عن رواسب المياه قبل أن تهبط في فوهة أطلس.

وستنشر مركبة الهبوط إم1 المستكشف راشد رباعي العجلات الذي تصنعه دولة الإمارات ومسبارين آليين وجهاز بعجلتين بحجم كرة البيسبول من وكالة الفضاء اليابانية.

وتمكنت وكالات الفضاء الوطنية بالولايات المتحدة وروسيا والصين من الهبوط على سطح القمر خلال الخمسين عاماً الماضية ولكن لم تفعل أي شركة ذلك.

وسيكون نجاح المهمة أيضاً علامة فارقة في التعاون الفضائي بين اليابان والولايات المتحدة في وقت أصبحت فيه الصين تنافس بشكل متزايد في مجال الفضاء ولم استخدام الصواريخ الروسية في إطلاق مركبات الفضاء متاحاً في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكشف الملياردير يوساكو مايزاوا يوم الجمعة عن أفراد الطاقم الثمانية الذي يأمل في القيام بالرحلة إلى القمر في أقرب وقت في العام المقبل.

ويشير اسم هاكوتو إلى الأرنب الأبيض الذي يعيش على القمر في التراث الشعبي الياباني.