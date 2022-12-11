الصين تسجل 10815 إصابة جديدة بفيروس كورونا (أ ف ب).

أعلنت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأحد أن الصين سجلت 10815 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت منها 2338 إصابة مصحوبة بأعراض و8477 بلا أعراض.

وسجلت الصين 13811 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 3082 إصابة مصحوبة بأعراض و10729 بلا أعراض.

وباستثناء الحالات الوافدة، سجلت الصين 10597 إصابة محلية جديدة يوم السبت منها 2270 مصحوبة بأعراض و8327 بلا أعراض نزولاً من 13585 في اليوم السابق.

ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة دون تغيير عن اليوم السابق ليبقي العدد الإجمالي للوفيات 5235.