«مونديال 2022»: المغرب على مشارف أفضل 10 منتخبات عالمية

10 ديسمبر , 2022
الدوحة: بات المنتخب المغربي على مشارف دخول قائمة أقوى عشرة منتخبات عالمية وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وذلك بعد بلوغه نصف نهائي مونديال قطر 2022 بعد إقصاء البرتغال في دور ربع النهائي بهدف وحيد دون رد.
واحتل منتخب «أسود الأطلس» المركز الحادي عشر بعد فوزه على البرتغال، ونال بعد سلسلة انتصاراته 108 نقاط، ليفوز بأقوى قفزة تاريخية عربية.
واستهل منتخب المغرب مشواره في المونديال الحالي بتعادل سلبي أمام منتخب كرواتيا (وصيف النسخة السابقة)، قبل أن يحقق انتصاراً تاريخياً أمام بلجيكا بهدفين دون رد، ليواصل سلسلة انتصاراته ويكسب كندا بهدفين لهدف.
وفي دور الستة عشر نجح المنتخب المغربي في إقصاء نظيره الإسباني عن طريق ركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين سلباً دون أهداف في الأشواط الأصلية والإضافية.
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