انت الان تتابع خبر اقتصادي يكشف الإيرادات المالية لميناء الفاو الكبير بحلول عام 2038 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – اقتصاد

كشف الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الاحد، الإيرادات المالية لميناء الفاو الكبير بحلول 2038.



وذكر المرسومي في تدوينة بعنوان "العودة مرة اخرى الى ميناء الفاو الكبير" تابعها الخليج 365، أنه "وفقا للتقديرات التي نشرتها الشركة العامة للموانئ العراقية فإن الايرادات المالية المباشرة لميناء الفاو في سنة الهدف عام 2038 اي بعد اكتمال المراحل الثلاث سيكون ترليوني دينار".

وأضاف، "فيما ستصل ايرادات القناة الجافة الى 4 ترليون دينار، اي ان المجموع سيصل الى 6 تريليونات دينار غير ان الوفورات التجارية والصناعية وعوامل الربط الاماميةً والخلفية للميناء ستكون كبيرة جدا وخاصة لقطاعات النقل والمواصلات والتجارة والسياحة والاسكان والخدمات البحرية والخدمات اللوجستية".