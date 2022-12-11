انت الان تتابع خبر خلال زيارته لمديرية الأحوال المدنية.. وزير الداخلية يصدر عدة توجيهات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – امن

أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاحد، عدة توجيهات، وذلك خلال زيارته لمديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة.



وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "يواصل جولاته الميدانية للاطلاع على عمل مفاصل وتشكيلات الوزارة، إذ زار، اليوم الأحد، مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة".

وبحسب البيان، أكد الوزير على "ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتخفيف العبء عنهم والاستماع الى طلباتهم واحتياجاتهم وتلبيتها وفق القانون وإنجاز المعاملات وعدم تأخيرها، حيث التقى بعدد من المراجعين ووجه بالاستجابة الفورية لطلباتهم"، مشدداً على "مراعاة الحالات الإنسانية وضمان إنجاز معاملاتهم ومتابعتها".

كما أجرى الشمري جولة في عدد من أقسام وشعب المديرية، واستمع الى إيجاز مفصل عن أهم الواجبات والمهام التي يقوم بها العاملون في هذه المديرية وتوابعها في بغداد والمحافظات، وفقا للبيان.