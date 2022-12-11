انت الان تتابع خبر ذي قار تعلن إكمال 1000 درجة وظيفية (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في وثيقة حصلت عليها الخليج 365، إن "محافظة ذي قار استكملت 1000 درجة وظيفية وفق معايير وزارة التخطيط وهي اعتماد المعدل والزوجية والأطفال والقِدم سنة التخرج ".وأضافت إنه "تم توزيع الدرجات إلى جميع الوحدات الإدارية بعدالة وفق النسبة السكانية، وتسليمها اليوم إلى الوحدات الإدارية للتدقيق".وتابعت أنه "سيتم فتح باب الاعتراض 7 أيام ومن ثم توقيع العقود مع الفائزين من قبل المحافظ".