انت الان تتابع خبر قائمة جديدة لهدافي مونديال قطر 2022 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتم تسجيل 158 هدفا حتى الآن في مونديال قطر 2022، بواقع 120 هدفا في دور المجموعات، و28 هدفا في الدور ثمن النهائي، و10 أهداف في الدور ربع النهائي للبطولة.

ويتصدر المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، ترتيب الهدافين برصيد 5 أهداف، متقدما بفارق هدف عن كل من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو.



بينما سجل ثلاثة أهداف كل من:

الهولندي كودي جاكبو، الإنجليزي ماركوس راشفورد، الإنجليزي بوكايو ساكا، الإسباني ألفارو موراتا، الإكوادوري إينير فالنسيا، البرازيلي ريشارليسون، والبرتغالي غونسالو راموش.

وسجل هدفين كل من:

جوليان ألفاريز (الأرجنتين)، وبرت ليفاندوفسكي (بولندا)، مهدي طارمي (إيران)، فيران توريس (إسبانيا)، محمد قدوس (غانا)، غيو-سونغ تشو (كوريا الجنوبية)، برونو فرنانديش ورفائيل لياو (البرتغال)، أندريه كراماريتش (كرواتيا)، سالم الدوسري (السعودية)، كاي هافيرتس ونيكلاس فولكروغ (ألمانيا)، ريتسو دوان (اليابان)، جورجيان دي أراسكاييتا (الأوروغواي)، فنسينت أبوبكر (الكاميرون)، ألكسندر ميتروفيتش (صربيا)، بريل إمبولو (سويسرا)، فاوت فيخهورست، نيمار (البرازيل)، يوسف النصيري (المغرب)، وهاري كين (إنجلترا).



وسجل بواقع هدف واحد كل من اللاعبين:

حكيم زيياش ورومان سايس وزكرياء أبوخلال (المغرب)، الإنجليزي رحيم سترلينغ وجود بيلينغهام وجاك غريليش وجوردان هندرسون وفيل فودين (إنجلترا)، أندريه أيو وعصمان بوكاري ومحمد ساليسو (غانا)، أليكسيس ماك اليستير وإنزو فرنانديز وناهويل مولينا (الأرجنتين)، لوفرو ماير وماركو ليفايا وإيفان بيريشيتش وبرونو بيتكوفيتش (كرواتيا)، ميشي باتشواي (بلجيكا)، كارلوس سولر وبابلو مارتن باييز وداني أولمو وماركو أسينسيو (إسبانيا)، أوه تاناكا وتاكوما أسانو ودايزن مايدا (اليابان)، ألفونسو ديفيز (كندا)، وهبي الخزري (تونس)، لويس تشافيز وهنري مارتن (المكسيك)، فامارا دييدهيو وإسماعيلا سار وبولايي ديا وكاليدو كوليبالي وبامبا دينج (السنغال)، ستراهينيا بافلوفيتش (صربيا)، روزبه جشمي ورامين رضائيان (إيران)، كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس وريكاردو هورتا وبيبي ورافائيل غوريرو (البرتغال)، فرينكي دي يونغ ودافي كلاسين وممفيس ديباي ودالي بليند ودينزل دومفريس (هولندا)، كيشير فولر ويلتسين تيخيدا (كوستاريكا)، محمد مونتاري (قطر)، مويسيس كايسيدو (الإكوادور)، هوانغ هي تشان وكيم يونغ غون وبيك سونغ هو (كوريا الجنوبية)، ماثيو ليكي وكريغ غودوين وميتاكوما أسانوسواريتشيل دوك (أستراليا)، شيردان شاكيري وريمو فريلير ومانويل أكانجي (سويسرا)، بيوتر زيلينسكي (بولندا)، أندرياس كريستينسن (الدنمارك)، كريستيان بوليسيتش وتيموتي وياه، وجي رايت (الولايات المتحدة الأمريكية)، غاريث بيل (ويلز)، إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ و جان شارل كاستيليتو (الكاميرون)، سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش ودوشان فلاهوفيتش (صربيا)، صالح الشهري (السعودية)، إلكاي غوندوغان وسيرج جنابري (ألمانيا)، كاسيميرو وفينيسيوس جونيور ولوكاس باكيتا (البرازيل)، أدريان رابيو وأوريلين تشواميني (فرنسا).

هدف في مرماه عن طريق الخطأ:

المغربي نايف أكرد (في مباراة كندا)، الألماني مانويل نوير (في مباراة كوستاريكا)، الأرجنتيني إنسو فرنانديس (في مباراة أستراليا).